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Spor

Rıza Çalımbay: İnşallah ligi daha iyi bir yerde bitireceğiz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-0 kazandıkları Hes Kablo Kayserispor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

DHA21 Şubat 2021 Pazar 19:48 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 19:48
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Rıza Çalımbay, haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oynadığımız maç iki takım için de çok önemliydi. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Baskı yaptılar. 15 dakika sonra kendimizi toparlayıp oynamaya başladık. Gerçekten güzel bir lig maçı oldu.

Kıran kırana geçti. Gelen fırsatları iyi değerlendirdik. İkinci yarı Kayseri riske girdi, 3-4 forvetle oynadı. O anlarda kaptığımız topları iyi kullansak farklı bitebilirdi. Bunlardan sadece bir tanesini değerlendirdik, Gradel'in penaltısı. Son paslarımızda dikkatli olsak maçı daha önce bitirebilirdik. Takımımı tebrik ediyorum.

Mükemmel mücadele ettiler. Hak ettiğimiz güzel bir galibiyet aldık. Lig çok uzun. Çok önemli maçlar var. Kimin kimi yeneceği belli değil. Dikkatli ve tedbirli gitmek lazım. Aldığımız galibiyet önemli ama daha önemli maçlarımız var. İnşallah onları da iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Sakat ve eksiklerimiz geldiğinde daha alternatifli bir kadromuz olacak. İnşallah ligi de çok iyi bir yerde bitireceğiz" dedi.

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