İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2024 Çarşamba / 8 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0142
  • EURO
    37,4971
  • ALTIN
    2749.45
  • BIST100
    9419.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıza Çalımbay istediği oyuncuları açıkladı!
Spor

Rıza Çalımbay istediği oyuncuları açıkladı!

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Emre Mor ve Enis Bardhi'yi transfer etmek istediklerini söyledi.

11 Eylül 2024 Çarşamba 18:10 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay istediği oyuncuları açıkladı!
ABONE OL

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Hatayspor birçok sıkıntı yaşadı. Onlardan bir teklif gelince her şeyden önce oraya gitmeyi düşündüm. Mutluyum, böyle sıkıntılı takımlarda çok çalıştım. İnşallah en iyisini yapacağız." dedi.

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Aboubakar transferiyle ilgili konuşan Çalımbay, "Transfer yapmamız gerekiyor. Eksik yanlarımız var. Onları gidermek için çalışıyoruz. Aboubakar, beraber çalıştığımız ve takdir ettiğimiz bir oyuncu. Bana göre takıma çok büyük faydası olacak. Kendini verirse ve konsantre olursa kesinlikle başarılı olur. Her şeyi yapabilecek kapasitede bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A KIZGIN DEĞİLİM"

Beşiktaş'taki ayrılık sürecine de değinen deneyimli teknik adam, "Kimseye kızgın değilim. Beşiktaş dönemi oldu bitti. O konularla ilgili hiç ilgilenmiyorum. Futbolun içinde bunlar var. Ben Beşiktaşlıyım ve hiçbir zaman da Beşiktaş'tan kopmam. Bu benim mesleğim ve çok seviyorum. İşimiz zor, stresli bir meslek yapıyoruz. Şu anda tek düşünecem Hatayspor'u iyi bir yere getirmek." dye konuştu.

EMRE MOR & ENIS BARDHI

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor ve Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi'yi transfer etmek istediklerini söyleyen Çalımbay şu ifadeleri kullandı: "İkisini de istiyoruz ama alınır mı alınmaz mı bilemiyorum. Özellikle Emre Mor'u istedik. Bize çok şey katacağını düşünüyorum. Cuma gününe kadar transferleri bitirmek istiyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.