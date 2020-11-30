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Spor

Rıza Çalımbay: Kadroya iki top toplayıcı aldım

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncular ve sakatlıklar nedeniyle kadro kurma konusunda büyük sorunlar yaşadığını söyledi. Çalımbay, top toplayıcı iki alt yapı futbolcusunu kadroya aldığını belirtti.

30 Kasım 2020 Pazartesi 19:44 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 19:44
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İki top toplayıcıyı kadroya aldığını belirten Rıza Çalımbay, "Kadromuzu doldurmak için top toplayıcı iki arkadaşı kadroya aldık, şu anda bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Haftada 2 maç yapıyoruz, biz diğer takımlar gibi değiliz. Futbolcularda yorgunluk oluyor, bıkkınlık oluyor, ülkeden ülkeye gidiyoruz. Şu anda sol bekimiz yok, ikisi de hasta. Sağ beklerimiz yok. Sıkıntılarımız çok ama yapacak bir şeyimiz yok. Hem kendimiz, hem de Türkiye için oynadık Avrupa'da maçı. Sakat sakat oynayan arkadaşlarımız da var. Buradan gideceğiz, yarın test olacağız, Villarreal maçı final gibi bir maç." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un Göztepe karşısındaki kadrosunda yedekleri arasında 19 yaşındaki sol bek Mikail Balkaya ve 19 yaşındaki orta saha Samet Kılıçkaya yer aldı.

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