Rıza Çalımbay: Kupa maçımız olmasa daha değişik kadroyla çıkacaktık

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kupa maçını düşünerek rotasyon yaptıklarını belirterek, "Tabi ki ne olursa rotasyonlu bir kadro yaptık ama en iyi şekilde bitirmek için uğraştık. Galatasaray maçından sadece 1 kişi vardı. Bunu yapmak zorundaydık. Bazı arkadaşlara çok az şans vermiştik. Onlar da oynadılar. 3 gün sonra kupa maçımız olmasa daha değişik kadroyla çıkacaktık. O zaman maç böyle olmazdı. Yine de baktığınız zaman 3-1'lik bir maç olmamalıydı. Bizim çok pozisyona girdiğimiz bir maçtı. Bir sürü pozisyon yakaladık, kaleci ile karşı karşıya kaldık ama atamadık. Futbolun içinde bunlar oluyor. Sonrasında orta alanda sıkıntılar oldu ve beklenmedik goller yedik. Bazı oyunculardan memnunum ama bazılarından değilim. Bizim tek amacımız kupa finaline gitmek. Alanya maçı bizim için çok çok önemli. Arkadaşlarımızı riske etmemek için tercihler yaptık. Gelen az sayıda taraftarımız vardı, onlar için üzüldüm. Maçı iyi bitirebilirdik. İyi pozisyonlar da bulduk ama atamadık. Herkesin kafasında kupa ve final olduğu için sıkıntılar oldu. Şimdi tek amacımız kupada finale kalmak. Onun için de de bütün her şeyimizi oraya vereceğiz." ifadelerini kullandı.