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Spor

Rıza Çalımbay: Maçın 2-0'dan 2-2 olması bizi üzdü

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 2-0 öne geçtikleri Giresunspor maçından 2-2 berabere ayrılmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

2 Nisan 2022 Cumartesi 17:26 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 17:26
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu GZT Giresunspor ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay zor bir maç oynadıklarını söyledi.

Çalımbay, kendileri gibi Giresunspor'un da kazanmaya ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Maça aslında iyi de başlayamadık. Daha sonra düzeldik ve iki tane de gol bulduk. İkinci yarıda biz Giresunspor'un her şeyini kullanacağını biliyorduk. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. 2-0'dan 2-2 olması, bizi üzdü." ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığının da her iki takımı etkilediğini dile getiren Çalımbay, yine de alınan bir puanın iyi olduğunu aktardı.

Çalımbay, kalan 7 haftada en iyi sonuçları almak için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

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