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Spor

Rıza Çalımbay: Mücadeleyi bırakmadık

Atakaş Hatayspor'un çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

24 Kasım 2024 Pazar 20:58 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay: Mücadeleyi bırakmadık
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Atakaş Hatayspor'un çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kendileri için bir puanın bile altın değerinde olduğunu söyledi.

Çalımbay, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının puanlara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadıklarını ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bizim her kazandığımız puan, 1 puan bile altın değerinde. Gol yedik ama bizim de pozisyonlarımız oldu. Mücadeleyi bırakmadık. Deplasmanda bir puan kazandık. Maç baştan sona, bize göre çok iyi mücadeleyle geçti. Konyaspor da gerçekten çok kaliteli oyunculara sahip ve zaten burası zor bir deplasman. Kazandığımız 1 puan için mutluyuz."

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