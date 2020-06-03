03 Haziran 2020 Çarşamba 21:05 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 21:09

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Lig Radyo’da Mixed Zone programında Ömer Necati Albayrak’ın sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam; ismi Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’la birlikte Galatasaray’la anılan Erdoğan Yeşilyurt hakkında net konuştu.

"MERT HAKAN VE EMRE'YE SÖZ VERDİK"



“Erdoğan ben burada olduğum sürece bir yere gidemez” diyen Çalımbay, şunları söyledi: “Mert Hakan ve Emre’ye söz verdik. Sezonun sonu istediğiniz yere gidin dedik. Ama Erdoğan’ı kesinlikle tutmak istiyorum. Şu anki gündemde bunlarla ilgili hareket etme şansımız yok ama düşüncemiz tam olarak bu şekilde. Emre ve Mert Hakan da son maça kadar görevlerini en iyi şekilde yapacaklar. İkisi de gittikleri takımda başarılı olacaktır bundan yana şüphem yok.”

CANER OSMANPAŞA ŞOKU!



Takımın durumuyla da ilgili bilgi veren Çalımbay, “Hakan Arslan ameliyat oldu. Fernando sakat. Ziya’nın sıkıntısı var. Marcelo da cezalı. Bunların üstüne bugün bir de Caner sakatlandı. Maçımıza 12 gün var. Pazartesi oynayacak olmamızı bile avantaj sayıyoruz. TFF bu konuda hiç görüşümüzü almadan planlama yaptı” diye konuştu.