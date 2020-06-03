İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7442
  • EURO
    7,5811
  • ALTIN
    368.501
  • BIST100
    109111
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıza Çalımbay o transfere noktayı koydu! ''Ben burada olduğum sürece bir yere gidemez”
Spor

Rıza Çalımbay o transfere noktayı koydu! ''Ben burada olduğum sürece bir yere gidemez”

Sivasspor'da isimleri transferde sık anılan oyuncular için Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Erdoğan Yeşilyurt için net konuştu.

03 Haziran 2020 Çarşamba 21:05 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 21:09
ABONE OL

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Lig Radyo’da Mixed Zone programında Ömer Necati Albayrak’ın sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam; ismi Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’la birlikte Galatasaray’la anılan Erdoğan Yeşilyurt hakkında net konuştu.

"MERT HAKAN VE EMRE'YE SÖZ VERDİK"

“Erdoğan ben burada olduğum sürece bir yere gidemez” diyen Çalımbay, şunları söyledi: “Mert Hakan ve Emre’ye söz verdik. Sezonun sonu istediğiniz yere gidin dedik. Ama Erdoğan’ı kesinlikle tutmak istiyorum. Şu anki gündemde bunlarla ilgili hareket etme şansımız yok ama düşüncemiz tam olarak bu şekilde. Emre ve Mert Hakan da son maça kadar görevlerini en iyi şekilde yapacaklar. İkisi de gittikleri takımda başarılı olacaktır bundan yana şüphem yok.”

CANER OSMANPAŞA ŞOKU!

Takımın durumuyla da ilgili bilgi veren Çalımbay, “Hakan Arslan ameliyat oldu. Fernando sakat. Ziya’nın sıkıntısı var. Marcelo da cezalı. Bunların üstüne bugün bir de Caner sakatlandı. Maçımıza 12 gün var. Pazartesi oynayacak olmamızı bile avantaj sayıyoruz. TFF bu konuda hiç görüşümüzü almadan planlama yaptı” diye konuştu.

İşte milli İstanbul Fırkateyni

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.