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  • Rıza Çalımbay öğrencilerini uyardı! ''Bahane üretmeyeceğiz''
Spor

Rıza Çalımbay öğrencilerini uyardı! ''Bahane üretmeyeceğiz''

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay Süper Lig'de Samsunspor ile oynanacak maç öncesi öğrencilerini uyardı. Kaliteli bir kadro sahip olduklarının altını çizen başarılı çalıştırıcı 'Biz bahane üretmiyoruz. Beşiktaş kadrosunda bulunan her oyuncu benim gözümde aynı ve değerli.' ifadelerini kullandı.

Fanatik25 Kasım 2023 Cumartesi 09:48 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay öğrencilerini uyardı! ''Bahane üretmeyeceğiz''
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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularla birlikte ufak bir toplantı gerçekleştirdi. Kulüpteki seçim sürecinin, kesinlikle takım içerisine yansımaması gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, tek odak noktalarının önlerindeki maçlar olması gerektiğini söyledi.

'GALİBİYETLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Ayrıca takımın yeniden zirveye oynayabileceğine inandığını belirten Çalımbay, tüm eksiklere rağmen kaliteli bir kadroya sahip olduklarının altını çizdi. Çalımbay'ın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: 'Bizim işimiz gücümüz sahada. Galibiyet ile başladık. Öyle devam etmek istiyoruz. Seçim bittikten sonra devam ederiz ya da git derlerse gideriz.'

'BAHANE ÜRETMEYECEĞİZ'

Sözlerine devam eden Çalımbay, 'Hiç sorun değil. Burası bizim yuvamız. Samsun zorlu deplasman. Ligde kolay maç yok. Her maçı ayrı düşünüyoruz. Tek tek kazanıp zirveye doğru çıkacağız. Eksikler mevcut. Sakatlıktan dönenler oldu. Biz bahane üretmiyoruz. Beşiktaş kadrosunda bulunan her oyuncu benim gözümde aynı ve değerli. Görev alan herkes en iyi şekilde oynayıp katkıda bulunacaktır.' şeklinde konuştu.

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