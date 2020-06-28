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Spor

Rıza Çalımbay: ''Psikolojik olarak iyi durumda değiliz''

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Kayserispor'la oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

28 Haziran 2020 Pazar 18:23 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 18:23
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyuncuların psikolojik olarak iyi durumda olmadığını söyledi.

Kolay bir fikstürlerinin olmadığını belirten Çalımbay, "Herkesin yanıldığı bir şey oluyor, herkes bizim fikstürümüze baktığında kolay görüyor. Rakiplerimiz telafisi olmayan maçlar oynuyor, bu yüzden bizim maçlarımız zor geçiyor." dedi.

Pandemi sürecinin futbolcuları psikolojik olarak etkilediğini de vurgulayan deneyimli hoca, "Oyuncuların hepsi yorgun, psikolojik olarak iyi değil. Tüm dertleri sezonun bitirip, 1.5 2 ay tatil yapıp diğer lige başlamak. 3 ay evlerinden çıkamadılar, şimdi de tesise gelip eve gidiyorlar, yine bir yere çıkamıyorlar. Bazı arkadaşlarımızdan verim alamıyoruz. Bir oyuncumuz tüm takım test olana kadar idmana bile gelmedi, daha sonra geldi. Çok iyi bir süreç değil." ifadelerini kullandı.

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