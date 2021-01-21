Rıza Çalımbay: Rahatlıkla galibiyetle ayrılabilirdik

21 Ocak 2021 Perşembe 23:51 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:51

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısında konuştu.

Çalımbay, maça iyi başladıklarını ancak son paslarda isteneni yapamadıklarını belirterek, "Maça iyi başladık, gol de bulduk, istediğimiz golü bulduk. İlk yarıyla Fenerbahçe'ye pozisyon dahi vermedik. Bizim 1-2 tane pozisyonumuz vardı, penaltıdan golü yedik. İkinci yarı pozisyonlar yakaladık, maalesef onları değerlendiremedik. Bizim takımımızın en önemli sıkıntısı son paslar.

Kazandığımız topları iyi kullanamadığımız için skoru artıramadık. Bu yüzden maçın berabere bitmesi gayet normal, o pozisyonları kullanabilsek rahatlıkla galibiyetle ayrılabilirdik. Neticede karşımızdaki takım Fenerbahçe takımı. Çok tecrübeli, çok kaliteli bir takım. Bireysel oyuncuları çok iyi olan bir takım.

Tabii ikinci yarı onların da pozisyonları var, bizim de pozisyonlarımız oldu. İki takım da kazanmak için oynadı. Ama maalesef özellikle biz son paslarımızda başarılı olamadığımız için maç berabere bitti" dedi.