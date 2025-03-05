Rıza Çalımbay, Sivasspor ile ilk idmanına çıktı

Net Global Sivasspor'da üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, takımın başında ilk antrenmana çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

