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Spor

Rıza Çalımbay, Sivasspor ile ilk idmanına çıktı

Sivasspor'da üçüncü kez teknik direktörlük görevini üstlenen Rıza Çalımbay takımıyla ilk idmanını gerçekleştirdi.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 19:58 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay, Sivasspor ile ilk idmanına çıktı
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Net Global Sivasspor'da üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, takımın başında ilk antrenmana çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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