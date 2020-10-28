Rıza Çalımbay: Türkiye için oynayacağız

DHA 28 Ekim 2020 Çarşamba 18:40 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 18:40

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın Avrupa Ligi I Grubu'nun ikinci maçında Maccabi Tel Aviv ile oynayacakları maçla ilgili olarak, "Bizim için önemli bir maç. Kendi sahamızda oynuyoruz ve bu maçı mutlaka çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Hakan Arslan, yarın Avrupa Ligi'nde oynayacakları Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda maç ve gruptaki durumu değerlendiren Çalımbay, "Her şeyden önce Sivasspor’u Avrupa Kupalarına götürdüğümüz için çok mutluyuz. İlk maçımızı da İspanya’da oynadık, gerçekten çok güzel bir maç oldu. Takımımız hiçbir zaman oyundan kopmadı. 2 kez mağlup duruma düştük ancak yine de kopmadık. Sonuna kadar devam ettirdik. Yalnız son dakikalarda çok büyük şansızlık yaşadık. Arkadaşımızın sakatlanması 10 kişi kalmamız, kötü goller yedik. Bunda sakatlıkların da bayağı bir etkisi oldu. Orada mücadeleden kopmayan, gol atmak için uğraşan bir takım vardı ve onu da yaptık. 3 tane de gol attık. Onun için oyunumuzdan çok memnunum. Sadece yediğimiz gollerden memnun değilim. O maçın da rövanşı burada. Bu puan usulü olduğu için avantajımız halen devam ediyor. Bu Maccabi Tel-Aviv maçı bizim için önemli bir maç. Kendi sahamızda oynuyoruz ve bu maçı mutlaka çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ben takımıma yürekten inanıyorum, güveniyorum. Lig başka, bu maçlar başka. Bunun ayrımını yapıyoruz. Tel-Aviv takımının da ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Rakibimizin daha önce Avrupa Kupalarına katıldıklarını biliyoruz. Son maçlarını seyrettik, ona göre tedbirlerimizi alacağız. Mutlaka kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tek sıkıntımız bir kaç tane arkadaşımızın sakat olması, onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Herkes heyecanla, coşkuyla, arzulu ve istekli bir şekilde bu maçı bekliyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN OYNUYORUZ"

Lig maçı ve Avrupa Kupası maçlarının başka olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Buradaki en büyük olay ülkemizde şu anda 21 takımla lig devam ediyor. Biz hem Avrupa Ligi oynayacağız, hem de Türkiye liginde maçlarımıza devam edeceğiz. Tabi ki bu zamanlarda sakatlarımız oluyor. İspanya'ya giderken 4-5 arkadaşımızı götüremedik. Şuanda da yine sakat arkadaşlarımız var, onlardan yararlanamayacağız. Ama bu demek değildir ki ligi burada boş vermiş değiliz. Biz bu maçları Türkiye için oynuyoruz, hem de kendimiz için oynuyoruz. Medipol Başakşehir takımına da başarılar diliyorum. Sivasspor buraya gelirken hiç kimseden bir destek alıp gelmedi. Taraftar ve Sivas halkının çok büyük desteğiyle geldi. Biz manevi bir destek görmedik. Türkiye için oynuyoruz, başarılı olmamız için ona göre manevi yönden destek vermeleri gerekiyor. Gurur duymamız gerekiyor. Bizim için bu maç çok önemli, buradan galip gelirsek çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Bizim bir kere hiçbir takımdan korkumuz yok, hangi takım olursa olsun. Bana göre de herkesin baktığı gibi biz bakmıyoruz. Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ da kuvvetli takımlar. Onların maçlarını seyrettiğimizde de onu da gördük. Villarreal maçının üstüne çıkmamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak burada çok büyük bir bayram havası olur, tek hedefimiz o. Pandemi sürecinden önce namağlup ilerleyen bir takımdık. Ne zaman pandemi başladı aynı şekil oldu. Taraftar bizim büyük bir gücümüzdü, onlarla beraber çok güzel şeyler yapıyorduk. Bizim şuandaki tek hedefimiz Türkiye için oynuyoruz, ne kadar puan alırsak o kadar Türkiye'ye faydası gelecek. O bilinçteyiz ve bu maça da ona göre hazırlanıyoruz. Bizlerin manevi desteğe ihtiyacı var, bu takıma her türlü desteğin verilmesi gerekiyor. Özellikle de basının da destek vermesi gerekiyor. Bizim tek hedefimiz bu maçı kazanmak başka bir düşüncemiz yok. Oyuncular için zor bir dönem, herkes için zor bir dönem. Bu dönemlerde biraz aksilik olabilir ama biz bunları düzeltmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalımbay, yarınki maçta Aaron Appindangoye, Marcelo Goiano, Ziya Erdal'ın oynayamayacağını, Erdoğan Yeşilyurt ve Samba Camara'nın durumunun net olmadığını ifade ederek, "Bu tabii ki bir mazeret değil, bu tür maçlar milli maçlar gibi maçlar. Villareal maçına da aynı şekilde çıktık, bu maçada bütün Türkiye arkamızdaymış gibi sahaya çıkacağız" diye konuştu.

HAKAN ARSLAN: TEK HEDEFİMİZ GALİBİYET

Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Hakan Arslan ise, "Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu bilinçle hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz hafta İspanya'da gerçekten iyi bir mücadele sergiledik fakat sonuca yansıtamadık. Arzumuz en kötü beraberlik ile dönmekti. Çünkü Villarreal gibi güçlü bir takıma karşı deplasmanda 3 gol atıyoruz fakat puan alamadan dönüyoruz. Bu bizi üzdü. Ama hatalarımızdan ders çıkarmasını bildik. Bugüne iyi hazırlandık. Neleri iyi yaptığımızı konuştuk. Yarın da iyi bir başlangıç yapmak için tek hedefimiz galibiyet. Başka bir düşüncemiz yok" şeklinde konuştu.