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Spor

Rıza Çalımbay yeniden Sivasspor'da! Resmen duyuruldu

Sivasspor, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi5 Mart 2025 Çarşamba 17:22 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay yeniden Sivasspor'da! Resmen duyuruldu
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Sivasspor, Ömer Erdoğan'ın ardından teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda şehrimizin ve kulübümüzün değerlerini en iyi şekilde temsil eden bir semboldür. Geçmişte iki farklı dönemde kulübümüzde toplam 7,5 yıl görev yaparak, takımımızı Süper Lig'de, Avrupa kupalarında ve Türkiye Kupası'nda sayısız başarıya taşımıştır. Onun liderliğinde elde ettiğimiz 3 sezon üst üste Avrupa kupalarına katılma başarısı ve 2022 yılında kazandığımız tarihi Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve ligdeki başarılarımız taraftarlarımıza unutulmaz anlar yaşatmıştı.

Sivasspor Kulübü olarak, Rıza Çalımbay'ın engin tecrübesi ve liderlik vasıflarıyla takımımızın yeniden başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyoruz.

Memleketine olan bağlılığı ve Sivasspor sevgisiyle yeniden yuvaya dönen Rıza Çalımbay'a hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı camiamızla birlikte yeni zaferlere imza atacağına inanıyoruz."

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