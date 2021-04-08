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Spor

Rıza Çalımbay: Yenilmezlik serimizi sürdüreceğiz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

08 Nisan 2021 Perşembe 00:57 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 00:57
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Antalyaspor ile oynadıkları maçların çekişmeli geçtiğini belirtti.

Buna göre tedbirlerini aldıklarını aktaran Çalımbay, "Amacımız, Antalya'dan puan ve puanlarla dönmekti. Bunun için de oyuna iyi başlamak ve iyi mücadele etmemiz gerekiyordu. Oyuncularımız bunların hepsini yaptılar. Çok güzel bir galibiyet aldık." dedi.

Oyuncularını kutlayan Çalımbay, yakaladıkları yenilmezliği sürdürüp, ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerini sözlerine ekledi.

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