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Spor

Rıza Çalımbay: Yenmemesi gereken goller yedik

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonu konuştu.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 19:30 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 19:30
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Deneyimli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Tek düşüncemiz ilk yarının son maçını iyi bir şekilde bitirmekti. Buradan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyorduk. Karşılaşmada beklemediğimiz şeyler oldu. Bir anda 2-0 geriye düştük. Aldığımız tedbirlere rağmen bazı şeyleri düzeltemedik. İkinci yarıda üstünlüğü ele aldık. Girdiğimiz pozisyonlarda daha dikkatli olsaydık golü bulabilirdik. Özellikle son pasları yapamadık. Topun bizde olduğu anda yenmemesi gereken goller yedik." ifadelerini kullandı.

Takımına güvendiğini ve toparlanacaklarına inandığını aktaran Çalımbay, "Önümüzde 20 maçımız daha var. Konsantre olmamız gerekiyor. Düzeleceğimize inanıyorum. Geçen sezon olduğu gibi çok iyi bir çıkış yapacağız." diye konuştu.

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