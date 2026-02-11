İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Rıza Çalımbay, ''Yılın Kareleri'' oylamasına katıldı

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 11:58
Rıza Çalımbay, ''Yılın Kareleri'' oylamasına katıldı
Başarılı teknik direktör Rıza Çalımbay, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Çalımbay, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" adlı fotoğrafına oyunu verdi.

"Portre" özel kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçen 63 yaşındaki teknik adam, "Haber" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Kutlamalar" isimli fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale" fotoğrafını tercih eden Çalımbay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde oyunu Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" adlı karesinden yana kullandı.

Rıza Çalımbay, "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'a ait "Rengarenk" başlıklı kareyi oyladı.

Fotoğrafları çok güzel bulduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Bizlerin görmediği, göremediği bazı şeyleri de ortaya çıkarmışsınız. O yüzden sizleri tebrik ediyorum. Spor kategorisinde seçtiğim kare bir futbolcunun nasıl mücadele ettiğini gösteriyor. O kareyi de bu yüzden seçtim. Kafasını orada ayağa doğru uzatmış. Biraz riskli ama foto muhabiri arkadaş çok iyi şekilde yakalamış." diye konuştu.

OYLAMA

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

