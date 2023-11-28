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Spor

Rıza Çalımbay'dan 3 takviye isteği

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay'ın devre arasında yeni gelecek yönetimden üç transfer isteyeceği iddia edildi. Deneyimli çalıştırıcı, stoper, orta saha ve forvet bölgesi için adaylar belirledi.

Sabah28 Kasım 2023 Salı 14:49 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan 3 takviye isteği
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Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta göreve geldikten sonra bir yandan günü kurtarmaya çalışan ve çıktığı iki maçı da kazanan teknik direktör Rıza Çalımbay, diğer yandan transfer için planlarını yapıyor.

HEDEF 3 İSİM

Eksiklere ve gideceklere göre çalışma yürüten tecrübeli hoca, yeni gelecek başkandan en az 3 takviye isteyecek. Stoper ve orta sahanın yanı sıra hem forvet hem kanat oynayabilen bir oyuncu listeye yazıldı.

BAILLY'NİN BİLETİ KESİLEBİLİR

Yabancı kontenjanı dolu olan Beşiktaş'ta, yeni takviyeler için bazı oyuncuların takımdan ayrılması gerekecek. Bu doğrultuda Jean Onana'nın gözden çıkarıldığı belirtilirken Kamerunlu'nun kiralık ya da bonservisiyle gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kontenjan açmak adına yol ayrımına gidilebilecek bir diğer isim, geldiği günden bu yana sakatlık problemi olan ve defalarca bu sorunla yüzleşen Eric Bailly. Fildişi Sahilli stoperin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

10'SUZ OLMUYOR!

Samsunspor maçıyla sahalara dönen Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta farkını hissettiriyor. Ancak hem sakatlık durumu hem de 13 Ocak-11 Şubat 2024'te Fildişi Sahili'nde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması teknik heyeti arayışa itti. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yeni gelecek yönetimden bir forvet daha istedi. 10 numaralı formayı giyen oyuncu Aboubakar, bu sezon sakatlığı yüzünden takımını 18 gün yalnız bırakıp 4 maç kaçırırken siyah-beyazlı takım, yıldız oyuncunun yokluğunda 1 Avrupa, 1 lig de maçından yenilgiyle ayrıldı.

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