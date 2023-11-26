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Spor

Rıza Çalımbay'dan Aboubakar açıklaması! ''Tam iyileşmedi''

Beşiktaş Teknik direktörü Rıza Çalımbay, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı Vincent Aboubakar'ın neden ilk 11'de olmadığını açıkladı.

26 Kasım 2023 Pazar 15:37 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan Aboubakar açıklaması! ''Tam iyileşmedi''
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Beşiktaş Teknik direktörü Rıza Çalımbay, Samsunspor maçı öncesi açıklama yaptı.

Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Eksikleri düşünmememiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Aboubakar tam net bir şekilde iyileşmedi. Onu riske etmedik. Belki ikinci yarıda kullanabiliriz." dedi.

Çalımbay ayrıca, "Tek amacımız kazanmak. Zor bir maç olacak. Arkadaşlarımızla konuştuk, her şeyi konuştuk, milli maç arasını iyi değerlendirdik. Gayet iyi bir hava var takımda, önemli olan şu maçı kazanmamız. Kesinlikle bizim maç kazanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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