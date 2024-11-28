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Spor

Rıza Çalımbay: Beşiktaş kimsenin değil

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2024 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay: Beşiktaş kimsenin değil
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Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, rakip farketmiksizin her maça galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını belirtip, "Bizim kiminle oynarsak oynayalım kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Durumumuz bunu gerektiriyor. Beşiktaş maçına da oyuncularımızı tamamen galibiyet hedefiyle hazırlıyoruz. Depremden dolayı maçlarımızı Mersin'de oynuyoruz ve bu bir dezavantaj. Çünkü seyircimizin desteğini alamıyoruz. Eğer bu maçı Hatay'da oynamış olsaydık tabi ki çok daha iyi olurdu. Muhtemelen Mersin'deki maçta Beşiktaş taraftarı daha çok olacak. Beşiktaş kadro olarak çok iyi durumda. Çok ciddi maliyetler harcanarak iyi bir takım kuruldu. Durumlarına bakmadan önlemlerimizi alıyoruz ve kazanmak istiyoruz" dedi.

"SAYGI ÇERÇEVESİNDE OLMADI"

Beşiktaş'ın efsanelerinden biri olarak kulüpte yaşanan kaosla ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Böyle bir maç öncesinde aslında bu konuları konuşmak doğru değil. Ancak sorduğunuz için söyleyeyim. Ben orada doğdum ve büyüdüm, oraya çok şey borçluyum. Şu anki süreç her Beşiktaşlı gibi beni de üzer. Gerçek olan tek şey şu ki Beşiktaş kimsenin değil. Beşiktaş taraftarın kulübüdür, bir iki kişiye ait olamaz. Samet abi orada yıllarca kaptanlık yaptı ve çok büyük bir saygı hak ediyor. Ondan sonra ben devraldım, benim için de aynı şekilde. Maalesef bu ayrılıklar doğru ve saygı çerçevesinde olmadı. Beşiktaş değerlerine sahip çıktığı sürece her zaman ayağa kalkacak büyüklükte bir kulüp" ifadelerini kullandı.

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