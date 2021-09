Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı: Tarihine yazılacak bir maçtı...

3 Eylül 2021 Cuma 20:20 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 20:23

Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Rıza Çalımbay 24 TV'de yayınlanan Güzel Oyun programına katıldı.

Program'da Rıza Çalımbay'ın mücadelelerle geçen ömrü, futbolculuk döneminde Beşiktaş formasıyla kazandığı unutulmaz şampiyonlukları yer aldı.

15 YILLIK HASRET



Rıza Çalımbay Eskişehir ile oynadıkları maç sonrası anılarını paylaşırken 15 yıl sonra Beşiktaş'a şampiyonluğunu getirildiklerini söyledi. Çalımbay sözlerine maç sonrası İstanbul'a dönerken yolda taraftalar tarafından defalarca durdurulduklarını ve 15 yıl sonra Beşiktaş'ı şampiyon yaptıklarını ekledi.

Rıza Çalımbay, o dönemde yaşadığı anısını şöyle dile getirdi: "Öyle bir maç oynadık ki Eskişehir bizi yener ise kümede kalacak, biz yenersek şampiyon olacağız. Maça çıktığımızda stat full doluydu. Biz inanmıştık çok büyük bir fırsat gelmişti. Maça başladık ve 1-0 öne geçtik. Maçın ikinci yarısı Eskişehir inanılmaz derece de üzerimize geldi. Bir gol yedik ve sonrasında Ziya abi bir gol attı. Biz 2-1 öndeyken olaylar çıktı ve ben kenarda dururken büyük bir kalas yan hakemin kafasına geldi ve kendini kanlar içinde yere bıraktı. Hakem Talat Tokat idi. En zor, kritik maçları ona verirlerdi. Orada içeriye girerken Talat Tokat'ı birisi merdivenlerden aşağıya itti ve yuvarlandı. İçeri girdi ve gelmedi. Biz sahanın tam ortasını ayarladık ve bekledik. Çok taş geliyordu. Aldırış etmedik çünkü Beşiktaş 15 yıl sonra şampiyon olacaktı. Hakem gelmeyince içeriye girdik ve maç o şekilde bitti. O gün yediğim darbe ile maç devam etseydi oynama şansım sıfırdı. Maçtan çıktık, İstanbul'a gelene kadar en az on kere durdurulduk taraftarlar tarafından. Beşiktaş takımını 15 yıl sonra şampiyon yaptık."

METİN TEKİN BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİRİ

Rıza Çalımbay aynı takımda oynadıkları Metin Tekin ile ilgili anıların anlatırken çok farklı bir arkadaşlıkları olduğunu saha da ayrı dışarıda ayrı bir samimiyetleri olduğunu söyledi. Çalımbay, Metin Tekin ile ilgili anıları, "Metin hem oyun da hem de arkadaşlığın da dört dörtlük biriydi. Ben çok severdim. Onunla on dört yıl aynı odayı paylaştık. Hatta gelin arabasını bile ben kullandım. Metin benim için ayrı bir arkadaş. Sahanın içinde en çok onunla tartışırdık ama bazen de en çok onunla anlaşırdım. Bizde herkeste lakap vardı. Kimse kimseye alınmazdı." şeklinde devam ettirdi.

KADIKÖY PANTERİ PANCU

Rıza Çalımbay, Kadıköy'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları maçı heyecanla anlatırken, kazandıklarını ve maçın muhteşem bir karşılaşma oluğunu, bunun Beşiktaş için tarihe yazılacak, hiç unutulmayacak bir efsane olduğunu söyledi.

Rıza Çalımbay konuya ilişkin paylaştığı ansında, "Tam İstiklal Marşı okunurken açılan o pankartı gördüm ama sadece güldüm. Maç başladı. Fenerbahçe kendi sahasında hiç yenilmiyordu ve kadroları mükemmeldi. Stat doluydu ve kimse bizden böyle bir şey beklemiyordu. Çok iyi başladık. Cordoba faul yapınca hakem onu oyundan attı. Maçı kazanmak için riske girip bütün oyuncuları değiştirmiştik. Onun yerine bir oyuncuya karar vermemiz gerekiyordu. Önce Ahmet Arslan geldi ama olmaz dedim. Yapacağımız kaleci değişikliğinde takımın en az riske gireceği şekilde çıkarmamız gerekiyordu. Pancu forvetteydi ve onu çıkardık. Zaten o da ben çıkayım diye gelmişti. Fenerbahçe penaltıyla başladı. Öyle bir an oldu ki Fenerbahçe her an gol atacak bizim maç rekor bir şey olacaktı. Her gelen kaleye gol atıyordu. Pancu bazılarını çok güzel çıkarıyordu. Muhteşem bir maç kazandık. Kolay kolay unutulmayacak bir maçtı. Bence Beşiktaş'ın tarihine yazılacak bir maçtı." ifadelerine yer verdi.