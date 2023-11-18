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Spor

Rıza Çalımbay'dan Cenk Tosun ve Aboubakar müjdesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay dün yapılan antrenmanda basın mensupları ile bir araya geldi. Deneyimli çalıştırıcı verdiği röportajda siyah beyazlı ekibin iki önemli ismi Cenk Tosun ve Aboubakar'ın milli ara sonrasında takıma döneceğini haber verdi.

18 Kasım 2023 Cumartesi 10:52 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan Cenk Tosun ve Aboubakar müjdesi
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Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a iki oyuncusundan sevindirici haber geldi.

Siyah-beyazlılar'da Teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi yaptığı konuşmada "Sakat futbolcuların durumu ne?" sorusuna "Sakat oyuncular çalışmalarına devam ediyorlar. Aboubakar ile Cenk bizimle çalışıyor. Cenk ve Aboubakar'ın milli ara sonrası oynayacağını düşünüyoruz" yanıtını verdi.

Bitirim İkili Aboubakar ve Cenk Tosun'un Samsunspor maçının kadrosunda yer alacakları ifade edildi.

İki forvet de sakat olduğu için son lig maçında Jakson Muleka forvette oynamış ve siyah-beyazlılar Demokratik Kongolu oyuncunun golüyle sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

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