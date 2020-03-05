İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0902
  • EURO
    6,8028
  • ALTIN
    322.539
  • BIST100
    112552
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıza Çalımbay'dan çıkan haberlere tepki! 'Futbolcu arkadaşlarımıza zarar veriyor'
Spor

Rıza Çalımbay'dan çıkan haberlere tepki! 'Futbolcu arkadaşlarımıza zarar veriyor'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın isimlerinin maç öncesinde Galatasaray'la ilgili haberlerde çıkması hakkında konuştu.

05 Mart 2020 Perşembe 13:12 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 13:12

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın isimlerinin Galatasaray ile anılmasına ilişkin, bu tür söylentilerin karşılaşma öncesi çıkmasını doğru bulmadığını söyledi.

Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Galatasaray maçının önemini vurgulayan Çalımbay, "Yukarıya oynayan bütün takımlar telafisi olmayan maçlar oynuyor. Onun için sahamızdaki maçı mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Tabii ki Galatasaray'ın gücünü biliyoruz, takımı çok iyi tanıyoruz." dedi.

Galatasaray'ın büyük bir çıkış yakaladığına işaret eden Çalımbay, "Biz de iyiyiz. Sakatlıklardan dolayı 1 ay önce kadromuzu zor tamamlıyorduk. Şu anda bir aradayız. Geçen hafta gerçekten mükemmel bir galibiyet aldık ve iyi bir takımla oynadık. Şimdi tek amacımız bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmek." diye konuştu.

- "Futbolcu arkadaşlarımıza zarar veriyor"

Çalımbay, futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın Galatasaray maçı öncesi isimlerinin sarı-kırmızılı takımla anılmalarının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Bunlar her zaman çıkar, maç öncesi bunun çıkması iyi bir şey değil. Bu, Galatasaray Kulübünden kaynaklanan bir şey değil. Bu hem Galatasaray Kulübüne hem de futbolcu arkadaşlarımıza zarar veriyor. Ama biz her şeyin farkındayız, sürekli konuşuyoruz. İkisinin de görev aldığı takdirde en iyi şekilde oynayacaklarına inanıyorum. Onlar için de kariyerleri için de kendileri için de çok çok önemli bir maç, Sivas için çok önemli bir maç. Negatif düşünmek aklımın ucundan dahi geçmez. Bu doğru bir şey değil, zaten sezon başından beri sürekli ikisi de gündemde. İkisinin isimleri de sürekli takımlarla anılıyor. Bunların hepsi bir söylenti, tek üzerinde durduğum şey taraftarlarla bütünleşip bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmek." 

Esed rejimi pilotlarını F16 korkusu sardı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Rus uzmandan çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden daha önemli
Rus uzmandan çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden daha önemli

Rus uzmandan çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden daha önemli

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.