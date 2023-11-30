Rıza Çalımbay'dan Club Brugge karşısında 7 değişiklik

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay,

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Club Brugge ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Samsunspor maçına göre Club Brugge karşısına 7 değişiklik ile çıktı. Tecrübeli teknik adam Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ve Jackson Muleka'nın yerine Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Bahtiyar Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Ante Rebic ve Vincent Aboubakar'a 11'de şans verdi.

Çalımbay, Club Brugge müsabakasında şu 11'i sahaya sürdü:

"Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Omar Colley, Bahtiyar Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Alex Chamberlain, Cenk Tosun, Ante Rebic ve Vincent Aboubakar."