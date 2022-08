Rıza Çalımbay'dan çok sert tepki: ''Bu vicdansızlık''

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya ajans ve gazete temsilcileri katıldı.

Çalımbay, transferlerin kampa yetişmediğinden dolayı çok sıkıntı yaşadıklarını vurgulayarak, "Ben geldiğimden beri bu takım Avrupa'ya gidiyor. Benim hedeflerim var, bu hedeflerimin başında da Avrupa geliyor. Türkiye'de her şeyi hallederiz. Ligi bitirdik, Türkiye Kupasını aldık. Şimdi bizim kuvvetlenmemiz gerekiyor. Takımdan 9 oyuncu gitti. Bunların yerine adam almamız gerekiyor. Biz transferde maalesef geç kaldık. Transferlerimizi kamplara yetiştirmek için çok uğraştık ama maalesef yetiştiremedik. Ben kampa giderken yardımcılarım Servet hoca ile Bülent hocayı burada bıraktık götürmedik. Bir an önce transferlerimizi yetiştirelim diye uğraştık. Yönetimimiz de uğraştı ama olmadı. Biz oynadığımız maçlarda 2 tane kanatla oynadık. Biz istediğimiz oyuncuları alabilseydik her şey çok daha farklı olacaktı. Bugün de bir arkadaşımız geldi, biz Charisis'i 2 ay önce istemiştik. Daha yeni alabildik. Oynadığımız maçlara biz transferimizi yapıp girebilseydik her şey daha farklı olacaktı. Yönetime de bir şey diyemiyorsunuz bütçe meselesi ortada. Her oyuncuyu da alma şansımız yok. Bazı arkadaşlarımız kampa gelemedi sıkıntılarından dolayı, kampa erken gelen Robin ile Murat. İkisi de şuan gayet iyi oynuyor. Biz 3-4 hafta sonra çok iyi yere geleceğiz. İki mevkide sıkıntımız kaldı. Onları da halledersek iyi yere geleceğiz" dedi.

"MALMÖ MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

18 Ağustos Perşembe günü Malmö ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off maçının önemine değinen Çalımbay, "Bizim için önemli olan Malmö maçı. Malmö maçını en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu saatten sonra hiçbir transfer arkadaşımızı o maça yetiştirmemiz sıfır. Tek amacımız Malmö maçını iyi şekilde bitirmek. Bu takımın manevi desteğe ihtiyacı var. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Sivasspor Avrupa maçı oynayacak. Güzel bir ortam oluşturulması lazım. Şu anda Avrupa'ya giden bir Sivasspor takımı yok gibi davranılıyor. Bu takımı havaya sokmamız lazım. Rövanşa gelecek olan Malmö'yü burada en iyi şekilde karşılayıp, büyük bir taraftarla beraber bu maçı oynamalıyız. Bu maç hem Türkiye için, hem de Sivasspor için çok önemli. Buradan kazanılacak puanlar Türkiye'ye çok şey katacak. Eksik olabiliriz, transferde geç kaldık. Ama bu takıma destek olmalıyız. Malmö maçını atlattıktan sonra Avrupa kupalarına devam ediyorsun. Ben Avrupa kupasında kalmak istiyorum. Çok zor bir maç oynayacağız. Benim herkesten istediğim şey bizim takıma sahip çıkılması. Biz Türkiye'de her şeyi hallederiz. Geçen senede çok zordan geldik, biz hallederiz her şeyi. Bizim takımımız 1 ay sonra oturmuş olacak" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERDE BİRAZ DÜŞÜNCE OLUR"

Tecrübeli teknik direktör Çalımbay, Adana Demirspor maçının hakemi Mert Güzenge'ye ve VAR'a tepki gösterdi. Çalımbay, "Hakem arkadaşlarımızda biraz düşünce olur. Maçta Robin'in ağzına vuruyorsun dirseği oyundan çıkıyor. Ufak bir şey yapsan oyundan çıkar mı? Sen orada benim düzenimi bozuyorsun. Sen orada o faulü vereceksin. Takımın en iyi oyuncusu maçta faulden sonra oyundan çıkıyor. Bu nasıl hakemlik, bu nasıl düşüncesizlik. Bu vicdansızlık, hadi hakem görmedi VAR bile görmüyor. Bana bir kişi gelip bu faul değil desin. VAR'ın başındakinin de suçu var, orta hakeminde suçu var. Akıl var, mantık var, küçük bir darbe ile adam çıkar mı? Bunlardan sonra kimse konuşmuyor. Sessizce duruyoruz. Ben hakem arkadaşımızın kendisine de söyledim. Bilerek mi yapıyorsun diye. Öyle bir faulü vermesi gerekiyor. Trabzonspor maçında da aynısı oldu. Görmemezlikten geliyorlar. Adam yerde yatıyor. Maçı devam ettiriyor, sonra kalemizde gol oluyor" şeklinde konuştu.

"DİA SABA OLMADI"

Bir gazetecinin "İsrailli oyuncu Dia Saba transferi ne durumda?" şeklindeki sorusuna Çalımbay, şu yanıtı verdi:

"İsrailli oyuncu Sivas'a geldi. Eşiyle beraber geldi ve burayı gezdi. Sonra eşi memnun olmadı ve gitti. Bundan önce Yunanlı bir arkadaşımız daha vardı, çok kaliteli bir oyuncu o da aynı şekilde oldu. Morutan'ı çok istedik. O da olmadı İtalya'ya gitti. Biz bir kanat, bir forvet arkası istiyoruz o kadar.

"KEHİNDE'Yİ İSTİYORUZ"

Çalımbay, Randers'in önemli isimlerinden Tonis Kehinde ile görüştüklerini ifade ederek, "Kehinde ile uğraşıyoruz. Bizim istediğimiz oyuncu o. Açıkça onu takımda istiyoruz" diye konuştu.