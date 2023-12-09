İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2023 Cumartesi / 27 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıza Çalımbay'dan derbi sonrası isyan! ''Çekidüzen vermeliler''
Spor

Rıza Çalımbay'dan derbi sonrası isyan! ''Çekidüzen vermeliler''

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukların maçın ardından konuştu.

9 Aralık 2023 Cumartesi 21:45 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan derbi sonrası isyan! ''Çekidüzen vermeliler''
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'ye derbide 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Rıza Çalımbay'ın sözleri...

"ÜZÜCÜ BİR MAÇ!"

Maça kötü başlamadık, iyi başladık. Denk bir maç oluyordu. Sonraları gittikçe bizimkiler hata yaptı. Hepsi kapasitesinin altında oynadı. Söylediğimiz şeyleri yapamadılar. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Üzücü bir maç. Mükemmel bir taraftar gelmiş. Herkes için önemli bir maçtı. Beklentinin altında bir futbol oynadık. Bu kadar beklemiyorduk. Hazırlık dönemi falan yapmadık biz. Oyuncuları da görmedik. Geldik direkt. Eksik yönler çoktu. Bir an önce bunları bitirmek kolay değil.

"SONUNA KADAR GİTMELİYİZ!"

Talihsizlik oldu; Gedson ve Umut'un çıkması da dezavantaj oldu. Yeri olmayan arkadaşları mecburen oralarda oynattık. İstediğimizi yapamadık. Ne olursa olsun bir hedef var. Sonuna kadar gitmek gerekiyor. Bu böyle olmaz. Bunun devre arası düzelmesi gerekiyor.

"ÇEKİDÜZEN VERMELİLER"

Lider oyuncuların kendilerine çekidüzen vermesi gerekiyor, sahanın içinde dışında. Bunları yaparsak kendimize geliriz, gelmemek için bir neden yok. Bazı arkadaşların oynadığı oyun bu değil. daha üst seviyeye çıkabilirler.

"BEŞİKTAŞ'TA BÖYLE OLMAZ!"

Bize zaman lazım, biraz zaman lazım. Oyuncularla çok çalışmak lazım, daha 1 ay bile olmadı. Sezon başı böyle bir şey yakalayabilsek daha farklı olaylar oldu. Futbolcuları her açıdan iyi duruma getirmek için daha iyi şeyler yapabilirdik. Aniden geldik. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ligde 4. maçım, ilk defa yenildik. Düzelecek. Yapacak bir şey yok. Burası Beşiktaş, böyle olmaz. Oyuncu arkadaşlarım da kendilerine bakacak, düzeltecek. İnşallah iyi bir yere geleceğiz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.