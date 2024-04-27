Rıza Çalımbay'dan derbi yorumu!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi değerlendiren Çalımbay, "O maçların favorisi olmaz. 3 ihtimalli bir maçtır hangi sahada oynanırsa oynansın. Derbilerin sonucunu önceden bilmek çok zor." dedi.

"İki takımın da ihtiyacı var. İki takımın da kazanması gerekiyor." diyen deneyimli teknik adam 2005 yılındaki 4-3'lük derbi için de konuştu.

"YÜZYILIN MAÇLARINDAN BİRİSİYDİ"

Beşiktaş'ın başında 2005 yılında Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de aldıkları 4-3'lük galibiyet için konuşan Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'a ikinci yarıda gelmiştim. Orada bizim yaşadığımız en enteresan maç, Fenerbahçe maçıydı. Fenerbahçe sahasında namağlup ve şampiyonluğa gidiyordu. Herkes yenileceğimizi düşünüyordu. Gayet iyi başladık maça. İkinci yarı kalecimiz oyundan atıldı. Kaleci bulmamız gerekiyordu. Kararı, Pancu'dan yana verdik. Pancu'yu kaleye geçirdik. Biz 11 kişi yapamadığımız bazı şeyleri 10 kişi olarak mükemmel yaptık. Goller attık, goller kaçırdık. En büyük şey tabii ki Pancu. Ondan kimse beklemiyordu. Birkaç tane top çıkardı. Fenerbahçeliler uzaktan dahi vuruyordu. Pancu gerçekten iyi bir kaleci olduğunu gösterdi. İyi de bir seçim yapmıştık o gün. Bana göre de yüzyılın en iyi maçlarından bir tanesi. Öyle bir maç olacağını pek sanmıyorum. Mutlu şekilde ayrıldık. Soyunma odasına gelince herkes çok sevindi. Tarihi bir maç kazandık." sözlerini sarf etti.