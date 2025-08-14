Türk futbolunun önemli isimlerinden Rıza Çalımbay, Akşam TV'de yayınlanan Sormam Lazım programında Merve Yılmaz Oruç'un sorularını cevapladı. Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta görev aldığı süreçte yaşadıkları hakkında konuştu ve siyah-beyazlıların yeni transferleri Orkun Kökçü ile Tammy Abraham'ı değerlendirdi.

"SAMET AYBABA, FEYYAZ UÇAR VE HASAN ARAT BANA YANLIŞ YAPTI"

Beşiktaş'ta bir dönem görev alan ve olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Rıza Çalımbay, olayların perde arkası hakkında konuştu. "Yaşanan tatsız olaylar Beşiktaş'a yakışmaz" diyen Çalımbay, "O dönem Beşiktaş'ta Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve Hasan Arat vardı. Benimle çalışmak istediklerini söylediler ve mukavele getirdiler. Ben de 'Bana sahip çıkarsanız imzalarım' dedim. İmzaladım, sonra bir baktım hiçbiri arkamda yok. Bana yanlış yaptılar. Ama aynı şeyler dolandı onları da buldu ve kendileri de aynı şeyi yaşadı." dedi.

TRANSFERLERİ DEĞERLENDİRDİ

Beşiktaş'ın son yıllarda lige erken havlu atmasını hazırlık dönemindeki sürece bağlayan Rıza Çalımbay yeni transferlerle ilgili de konuştu. 62 yaşındaki tecrübeli isim, özellikle Orkun Kökçü ve Tammy Abraham transferi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"NE YAPACAKSINIZ ORKUN KÖKÇÜ'YÜ?"

Bu yaz Beşiktaş'a 5+25 milyon euroluk rekor bedelle transfer olarak büyük ses getiren Orkun Kökçü için, "Kötü yaptılar, ne yapacaksınız Orkun'u?" diyen Çalımbay, "Gedson Fernandes varken niye alıyorsun ki? Fernandes'i göndermeseydiniz" dedi. Ayrıca Orkun'un bir uyum süreci yaşayacağını söyleyen Rıza Çalımbay, "Sonuçta parasını aldı, geldi" dedi.

"TAMMY ABRAHAM'DAN İYİSİNİ ALMAK LAZIMDI"

Siyah-beyazlıların 2 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattığı Tammy Abraham ile ilgili de yorum yapan Rıza Çalımbay, "Daha iyi oyuncu almaları lazımdı... Avrupa ön eleme maçında izledik. Hiçbir şey yok. Maçları kaybettiler" şeklinde konuştu.

SEZONUN TRANSFERİ OSİMHEN

Deneyimli teknik adam bu sezonun en önemli transferini ise Osimhen ile Galatasaray'ın yaptığını da sözlerine ekledi.