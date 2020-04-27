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Spor

Rıza Çalımbay'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan hakkında flaş açıklama!

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, isimleri Süper Lig'in büyük takımlarıyla anılan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın takımdan ayrılmak istediklerini söyledi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 22:50 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 22:50
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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in dev kulüpleriyle anılan Emre Kılınç ve Mert Hakan'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Spor Arena'nın Instagram hesabındaki canlı yayında konuşan deneyimli teknik adam, "Bence Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmeleri gerekiyor. Zaten ikisi de gitmek istiyor. Gidebilirler ancak kalan maçları başarılı bir şekilde bitirmeleri gerekir. Onlara da yakışan budur" ifadesini kullandı.

Rıza Çalımbay, yeniden başlaması planlanan Süper Lig'le ilgili ise şunları söyledi:

Futbol çok temaslı bir oyun. Soyunma odaları kalabalık oluyor. Deplasmanlara gidiliyor, kalacağınız yer, yemek yiyeceğiniz yer, bunlar hep problem. Maçlarda tükürük oluyor, kan akıyor, tekmeler atılıyor. Maçlar oynatılacaksa riskin çok çok az olması gerekiyor.

Oyuncular şu an çok tedirgin. Ailelerini düşünüyorlar, evden ayrılmak istemiyorlar. Açıkça korkuyorlar yani. Maçlar oynansa da zevkli, çekişmeli geçeceğini sanmıyorum.

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