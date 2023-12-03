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Spor

Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe maçına da değindi.

3 Aralık 2023 Pazar 18:45 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe sözleri!
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Rıza Çalımbay dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI:

Her şeyden önce Beşiktaş için önemli bir gün. Kongre günü. İyi bir şekilde geçeceğine inanıyorum kongrenin. Gelecek olanlar Beşiktaş'a faydalı olacak insanlar.

Biz 2 gün önce bir maç oynadık. O maçı 9-10 eksikle, hedefsiz oynadık. Sakatlık olmasın diye korktuk ama yine yakalandık. Hedefimiz lig ve Türkiye Kupası. Şu ana kadar 2'de 2 yaptık, kazanırsak 3'te 3 olacak. Ondan sonra Fenerbahçe maçı var. Bu maç, Fenerbahçe maçından daha önemli. Bunu iyi geçersek, daha önemli bir yere geleceğiz. Ben oyuncu arkadaşlara, iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Sakatlıklar dışında sorun yok. Gerçek bu. Futbol ve antrenörlük hayatımda bu kadar sakatlık görmedim, gerçekten görmedim. Yapacak bir şey de yok zaten. Oyunun kaderini değiştirecek oyuncular, sakat olanlar. Ona da yapacak bir şey yok. Sağlam arkadaşlarla elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncuları yerinde oynatamıyoruz. Şu anda bile yerinde oynatamadığımız arkadaşlar var. Yapacak da bir şeyimiz yok.

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