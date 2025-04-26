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Spor

Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi. Tecrübeli hoca gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı hakkında da konuştu.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 23:51 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması
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Trendyol Süper Ligin 33. haftasında kendi sahasında Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki basın toplantısında mutlak kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını vurguladı.

Ligde tutunabilme adına 3 puana ihtiyaçları olduğunu dile getiren Çalımbay, "Hala puanlara ihtiyacımız var. Maçın başından sonuna kadar gayet iyi oynadık. Bundan sonraki maçlarda inşallah daha iyi oynayacağız. Bu bizim için bir final maçıydı ve birini atlattık. Oynayacağımız maçlar var. Yani işimiz çok zor, zor bir şeyi kolay yere getirmeye çalışacağız." dedi.

"GALATASARAY MAÇI 3 İHTİMALLİ"

Maça istekli başladıklarını, neticesini de aldıklarını vurgulayan Çalımbay, "Böyle maçlarda zaten bunun üstünde bir şeyler yapmazsak bizim için sıkıntı olur." şeklinde konuştu.

Ligde Galatasaray ile önemli bir karşılaşma yapacaklarına dikkati çeken Çalımbay, "Galatasaray maçı 3 ihtimalli. O maç da bizim için çok önemli. Oradan alacağımız puan ve puanlar çok çok önemli. Mutlaka şu oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor ki diğer maçları iyi bitirelim." ifadelerini kullandı.

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