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Spor

Rıza Çalımbay'dan Göztepe itirafı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 5-3 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay maç sonu konuştu. Çalımbay, 'Takımımdan çok memnunum, maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler.' dedi.

AA20 Mart 2021 Cumartesi 18:54 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 18:54
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Rıza Çalımbay, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, rakiplerinin MKE Ankaragücü maçı dışında son dönemde başarılı sonuçlar aldığını kaydetti. Maça çok iyi başladıklarını kaydeden Çalımbay, şöyle konuştu:

"Bir deplasman takımı olarak 50 dakika çok iyi oynadık ve çok güzel bir skor yakaladık. Her türlü riski aldı Göztepe, yoğun bir hücum oynamaya başladı. İleride çok oyuncu bırakarak oynadı, daha dikkatli olmamız lazımdı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek daha farklı netice alabilirdik."

Attıkları 5. golden sonra Göztepe'nin istedikleri gibi oynamaya başladığını kaydeden Çalımbay, "Takımımdan çok memnunum, maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Aldığımız çok iyi bir galibiyet. Takımımı tebrik ediyorum." dedi.

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