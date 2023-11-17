İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6921
  • EURO
    31,2167
  • ALTIN
    1830.46
  • BIST100
    7838.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıza Çalımbay'dan müjdeli haber geldi! Cenk Tosun ve Aboubakar geri dönüyor
Spor

Rıza Çalımbay'dan müjdeli haber geldi! Cenk Tosun ve Aboubakar geri dönüyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay bugün yapılan antrenmanda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Aboubakar'ın milli aradan sonra sahalara geri döneceğini haber verdi.

17 Kasım 2023 Cuma 17:24 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan müjdeli haber geldi! Cenk Tosun ve Aboubakar geri dönüyor
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son yapılan idman öncesi açıklama yaptı.

Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Gayet iyi geçiyor, problem yok. Antrenmanlar çok iyi geçiyor. Sakat olan oyuncularımız, milli takıma giden oyuncularımız var. Onlar da takıma katılınca her şey daha iyi olacak. Çok zor maçlarımız var. Her şeye çok iyi hazır olmalıyız. Oynadığımız oyunun üstüne koymalıyız. İşimizi şansa bırakmamaya çalışacağız." dedi.

Takımın son durumundan bahseden Çalımbay, "Oyuncu arkadaşların istekleri vardır, gerginlikle bundan dolayı yaşanmıştır. Her şey olabilir. Onların isteklerini en iyi şekilde karşılıyoruz. Ne yapacaksam oyuncularımla beraber yapacağım. Ama ne yapacaksak da takımın menfaatine göre yapacağız. Onların istekleriyle her şey olmaz. Onların huzura ihtiyacı vardır. Biz de kabul ettik. İyi ki de kabul etmişiz. Pazar günü hazırlık maçımız var Sakaryaspor ile. İkinci maçımız vardı ama hem sakatlıklar, hem de milli takıma giden oyuncular sebebiyle iptal ettik." ifadelerini kullandı.

"Sakat futbolcuların durumu ne?" sorusuna deneyimli çalıştırıcı, "Sakat oyuncular çalışmalarına devam ediyorlar. Aboubakar, Cenk bizimle çalışıyor. Zaynutdinov maskeyle oynayabilir dedi doktor. İnşallah bir an önce dönecek. Cenk ve Aboubakar'ın milli ara sonrası oynayacağını düşünüyoruz." şeklinde cevap verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.