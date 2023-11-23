Rıza Çalımbay'dan Muleka'ya yeni görev!

Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, Chamberlain ve Muleka'dan memnun görünüyor.

Oxlade-Chamberlain ve Jackson Muleka'nın ise performanslarını beğenen Rıza Çalımbay, ekibinden İngiliz futbolcuyla daha yakından ilgilenmelerini istedi.

Jackson Muleka'nın yanlış mevkide değerlendirildiğini düşünen Çalımbay'ın, Kongolu futbolcuya hücum hattının en ucunda görev vereceği gelen haberler arasında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 20 karşılaşmaya çıkan Muleka, 5 gol kaydetti.