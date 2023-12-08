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Spor

Rıza Çalımbay'dan öğrencilerine: Taraftarımıza derbi zaferi borçluyuz

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'yi sahasında konuk edeceği dev maç öncesi nefesler tutuldu. Bu kritik maç öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay takımı uyardı.

Sabah8 Aralık 2023 Cuma 10:40 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan öğrencilerine: Taraftarımıza derbi zaferi borçluyuz
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Fenerbahçe derbisine artık saatler kaldı, siyah beyazlı takımda seferberlik tavan yaptı. Hafta başından bu yana işleri sıkı tutan ve mutlaka kazanmaları gerektiğini dile getiren teknik patron Rıza Çalımbay, oyuncularına da motivasyon konuşması yaptı. Tecrübeli hoca perşembe günü yapılan idman öncesi kısa bir toplantı yaptığı talebelerine güvenini dile getirdi.

Usta çalıştırıcı "Üst sıralar için kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Bu derbinin önemini anlatmama gerek yok. Bu sezon henüz derbi kazanamadık. Bu durum da bizi mutlaka kazanmak zorunda bırakıyor" dedi.

KAPTANLARLA DA GÖRÜŞTÜ

"Taraftarımız yanımızda olacak. Onlara bu derbi zaferini borçluyuz" diyerek devam eden Çalımbay sözlerini şöyle noktaladı: 'Kim oynarsa oynasın size güvenim sonsuz...'

Öte yandan Çalımbay'ın antrenman sonrası da kaptanlar Necip, Cenk ve Mert'le görüşüp, derbi hakkında sürekli takımla konuşmalarını istediği gelen haberler arasında oldu.

BAŞKANLA BULUŞMA BUGÜN

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, teknik patron Rıza Çalımbay ve siyah beyazlı futbolcularla ilk kez bugün bir araya gelecek. Fransa'dan dönen Arat, idman öncesi takıma moral konuşması yapacak.

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