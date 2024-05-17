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Spor

Rıza Çalımbay'dan olay sözler! ''Beşiktaş camiasına yakışmadı''

Beşiktaş'ta bu sezon kısa bir süre görev yapan teknik direktör Rıza Çalımbay dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gidişi hakkında konuşan deneyimli teknik adam, 'Beşiktaş, diğer takımlar gibi kendi değerleri olan insanlara değer vermiyor. Onların arkasında olmuyor. Beşiktaş camiasına yakışmadı.' ifadelerini kullandı. İşte o açıklamanın detayları...

17 Mayıs 2024 Cuma 15:46 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan olay sözler! ''Beşiktaş camiasına yakışmadı''
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Beşiktaş'ta bu sezon 42 gün görev yapan Rıza Çalımbay, Kontraspor'da siyah-beyazlılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Çalımbay'ın sözleri...

"KRİZLİ BİR YERE GİTTİK"

"Beşiktaş'a gittiğimiz zaman krizli bir yere gittik. Takımda kriz vardı. Bundan öncede Beşiktaş'a gittim, orada da kriz vardı. O zamanda da Beşiktaşlı olduğumuz için hiçbir şey söylemedik, direkt gittik ve görevimizi yaptık. İlkinde çok iyiydim. Namağlup ilerledik, sadece Galatasaray'a yenilmiştik. Ligin ikinci yarısında gitmiştim ve ligin ikinci yarısını lider bitirmiştik. Bu sezon tabii ki ben de ne olduğunu anlamadım. Çok üzüldüğüm ve unutamayacağım bir gün oldu. Ben oraya para için gitmedim. Beni çağırdılar ve gittim. Oraya gittiğimde olay farklı yerlere geldi. Futbol içinde her şey olabilir ama orada çok kırılıp üzüldüğüm şeyler var. Beşiktaş, diğer takımlar gibi kendi değerleri olan insanlara değer vermiyor. Onların arkasında olmuyor."

"BEŞİKTAŞ CAMİASINA YAKIŞMADI"

"Beşiktaş camiasına yakışmadı. Ben olmuşum ya da bir başkası olsun kimseye yakışmaz. Böyle bir davranış olmamalıydı. Biz Beşiktaşlılarla devam edeceğiz diye söz verdiyseniz onu yapacaksınız. Ben ayrılmadan önce Lugano ile maç yaptık, yendik, geldik. En üzüldüğüm şey de ben maçtayken benim arkamdan tebligat gönderiyorlar."

"ANRENÖRE SABRETMELİSİNİZ"

"Bir takıma gidiyorsanız bir takımı 15 gün içinde istediğiniz seviyeye getiremezsiniz. Biz Beşiktaş'a gidip ilk antrenmana çıktığımızda 10'un üstünde sakat vardı. Onlarla çok uğraştık. Siz bize zaman vermez, sabretmezseniz olmaz. Bir antrenöre sabretmeniz gerekiyor. Benden sonra gelen arkadaş var. Benden fazla kaldı. Ben, o zamanı yakalayabilseydim, verdikleri sözü tutsalardı biz orada çok güzel şeyler yapabilirdik. Transfer yapabilirdik. Elimizdeki oyuncularla en iyiyi yapmaya çalıştık."

SAMET AYBABA'NIN SÖZLERİ

Samet Aybaba'nın oyunculara 'çürümüş takım' iması olmuştu. Buna ne dersiniz?

Rıza Çalımbay: "Benim ağrıma gitti. Ben de o takımla çalıştım. Bir oyuncu kötü oynayabilir, gününde olmayabilir. O oyuncuya çürük değil de hazır değil diyebilirsiniz. Çürük lafı biraz ağır."

TARAFTARA MESAJI

Taraftara mesajınız olur mu?

Rıza Çalımbay: "Tabii ki birlik ve beraberlik en önemli şey. Oyunculara sahip çıkmaları gerekiyor. Güven vermeleri gerekiyor."

"TAKIM ÇALIŞTIRMAYI ÖZLEDİM"

"Takım çalıştırmayı özledim. Eskisinden daha da hırslıyım. Bir an önce çalışmak istiyorum. Azerbaycan'dan geldiler, konuşuldu ancak netleşmedi. İran'dan geldiler, konuştuk. İran'daki teklifte her şey netti ama oraya da ben gitmek istemedim."

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