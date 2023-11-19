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Spor

Rıza Çalımbay'dan Rosier'e: Güvenimin karşılığını ver

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, Valentin Rosier ile özel bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncuya olan güvenin dile getirdi.

Sabah19 Kasım 2023 Pazar 10:52 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan Rosier'e: Güvenimin karşılığını ver
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Beşiktaş'ta göreve gelir gelmez oyuncularla bire bir iletişim kuran ve takımın sorunlarını, mental durumlarını öğrenmeye çalışan teknik direktör Rıza Çalımbay, son olarak görüşmeye Valentin Rosier'i aldı.

"GÜVENİMİN KARŞILIĞINI VER"

Tecrübeli çalıştırıcı, 27 yaşındaki sağ beke "Sen özel bir futbolcusun. Sahaya odaklanıp konsantre olduğunda neler yapabileceğini sen de seni izleyen herkes de biliyor. İstikrar yakalaman ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanman gerekiyor. Arzu ve isteğini sahaya yansıtmalısın. Sana güveniyorum, bu güvenimin de karşılığını sahada görmek istiyorum" dediği kaydedildi.

Rosier'in de performansını yükselteceğine dair hocasına söz verdiği belirtildi.

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