Rıza Çalımbay'dan Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup açıklaması

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Biz listeyi yönetimimize verdik. İstediğimiz mevkilerin ve oyuncuların isimlerini ilettik. Şu anda yönetim uğraşıyor ama tabii ki kolay değil. Fayçal'ın, Kayode'nin ve Konate'nin yerine alacağımız oyuncular var. Onları da bir an önce alırsak, o zaman bir sıkıntımız olmayacak" dedi.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek büyük başarı yakalayan ve üst üste 3'üncü kez Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Tüm takımlara sağlıklı bir sezon geçirmesi temennisinde bulunan Rıza Çalımbay, "Her şeyden önce bütün takımlara başarılar diliyorum. Sağlıklı, mutlu bir şekilde ligimizi tamamlarız. İnşallah sakatlıklar, hastalıklar, kötü günler görmeyiz. Bizim tek amacımız, moralli şekilde başlamak istiyoruz. İlk maçımız kendi sahamızda. Ondan bir hafta önce Süper Kupa maçı oynayacağız. Buradaki tek sıkıntımız takviye. Giden arkadaşlarımızın yerine takviyeleri bir an önce yapmak istiyoruz. İlk maçlarda kimse kimseyi tanımıyor. Şu anda her takım transfer yapıyor, değişiklikler oluyor. Antrenörler değişiyor. Yepyeni bir şekilde oluyor. Buradaki en önemli şey taraftar desteği. Taraftarımızın büyük desteğiyle inşallah ilk maçımızı kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"FAYÇAL, KAYODE VE KONATE'NİN YERİNE ALACAĞIMIZ OYUNCULAR VAR"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Biz listeyi yönetimimize verdik. İstediğimiz mevkilerin ve oyuncuların isimlerini ilettik. Şu anda yönetim uğraşıyor ama tabii ki kolay değil. Biz mesela Ahmet'in yerine Göztepe'den Murat'ı aldık. Robin Yalçın'ı aldık. Her yerde oynatabileceğimiz, kaliteli bir oyuncu. Bir nebze aldık yani. Fayçal'ın, Kayode'nin ve Konate'nin yerine alacağımız oyuncular var. Onları da bir an önce alırsak, o zaman bir sıkıntımız olmayacak" şeklinde konuştu.

"SALİH VE OĞUZHAN İLE GÖRÜŞMEDİK, SADECE BEN GÜVEN İLE GÖRÜŞTÜM"

Transfer döneminde ismi kırmızı-beyazlı ekiple anılan Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup için girişimde bulunmadıklarını dile getiren Çalımbay, "Hiçbiriyle görüşmedik. Sadece ben Güven ile görüştüm. O da zaten Beşiktaş ile anlaşamamış. Bizim alma isteğimizin nedeni, Güven'in Beşiktaş ile anlaşması, bizim de onu kiralık almamızdı. Öyle bir düşüncemiz vardı. Ceyhun Kazancı ile görüştüm. Onlar da daha anlaşamamışlar. O yüzden öyle bir durum şu anda yok" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLERİMİZİN BİR AN ÖNCE GELMESİ LAZIM"

Geçtiğimiz sezon hem lig hem de Avrupa'da mücadele ederken sıkıntı yaşadıklarını, bunun nedeninin ise sezonu erken açmaları olduğunu dile getiren Rıza Çalımbay, "Transferlerimizin bir an önce gelmesi lazım. Geçen sezon biz biraz sıkıntı yaşadık. 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Ondan önce hiç yaşamadık. Neden sıkıntı yaşadık? Çok erken başladık. Ondan önce erken başlamamıştık. Bu sene de erken başlamıyoruz. Trabzonspor ile beraber ayın 15'inde, 16'sında durumumuz belli olacak. Rakimiz de ağustosun başında belli olacak. Onun için zamanımız var. Daha dikkatli olacağız. Anadolu takımlarının belli bir bütçesi var. Yapabildiğimiz kadar iyi transferler yapmaya çalışıyoruz" dedi.