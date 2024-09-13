İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2024 Cuma / 10 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0189
  • EURO
    37,6421
  • ALTIN
    2796.11
  • BIST100
    9521.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıza Çalımbay'dan sert tepki: Mesleği bırakırım
Spor

Rıza Çalımbay'dan sert tepki: Mesleği bırakırım

Hatayspor Teknik Diretörü Rıza Çalımbay, Rus orta saha Daniil Utkin transferinin iptal olmasına neden olduğu şeklinde çıkan iddialar hakkında konuştu.

13 Eylül 2024 Cuma 01:15 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan sert tepki: Mesleği bırakırım
ABONE OL

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BİR DAHA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAM"

Rus orta saha Daniil Utkin transferinin iptal olmasına neden olduğu şeklinde çıkan iddiaları yalanlayan Rıza Çalımbay, "Hatayspor, felaketi yaşamış bir şehrin futbol takımı. Ben buraya, bu değerli kulübün başarısı için mücadele etmeye, takımı ayağa kaldırmaya geldim. Burada kendi tezgahını kurup nemalanmak isteyenlerin de her zaman karşısında olacağım. Bahsi geçen oyuncuyu ben ve ekibim izledikten sonra hem ekonomik olarak kulübümüze hem de oyuncu olarak sistemimize uymayacağına karar verdik. Taraftarımız merak etmesin, bu niyetteki kişilerin artık bu kapıdan girmesine izin vermeyeceğiz. Yıllardır beraber olduğum ekibimden birinin bahsedildiği şekilde bir davranışı olduğunun ispatlanması halinde teknik direktörlük kariyerime nokta koyacağımı belirtirim. Aksi takdirde tarafıma yöneltilen iddialar buradaki işbirliğinin bozulmasından kaynaklı kuyruk acısıdır ki; tertemiz bir kariyere sahip olan Rıza Çalımbay olarak bundan da gurur duyarım" ifadelerini kullandı.

"HATAYSPOR YÖNETİMİ BENİ ARAYARAK GÖRÜŞME TALEP ETMİŞTİR"

Tecrübeli teknik adam, Hatayspor Yönetimi'nin kendisini bir önceki teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrılmasından sonra aradığını söyledi. Çalımbay, konuyla ilgili şu ifadelerini kullandı:

"Hatayspor Yönetimi beni arayarak hocaları ile yolları ayırdıklarını belirtip görüşme talep etmiştir. Bizden önceki teknik adamın fesih sürecinde yaşananlar ya da şehirde ne kadar kaldığı ise bizi ilgilendiren bir durum değildir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.