İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2025 Çarşamba / 27 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0095
  • EURO
    41,048
  • ALTIN
    3685.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Rıza Çalımbay'dan taraftara çağrı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan maçların önemine dikkat çekere taraftara çağrıda bulundu. Çalımbay, 'Arka arkaya zor maçlarımız olacak, bunun farkındayız. Taraftara çok ihtiyacımız var. Bir de hangi arkadaşımız hata yaparsa yapsın taraftarlarımızın onları desteklemeleri gerekiyor.' dedi.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 17:10 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan taraftara çağrı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor bir göreve geldiğini bildiğini ifade etti.

Ligde kritik ve zor maçlar oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Bunu oyuncu arkadaşlarımızın hepsine tek tek anlatıyoruz. Özellikle Adana Demirspor maçı hafife alınacak bir maç değil." dedi.

Taraftar desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını dile getiren Çalımbay, onların desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Çalımbay, Adana Demirspor'un ligden düşse de çok ciddiye alınması gereken bir takım olduğunu vurgulayarak, "Ciddiyetle ve iyi bir şekilde oynamamız gerekiyor, onu da yapacağız." diye konuştu.

"DÜŞMEYİ AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇİRMİYORUZ"

Ligde kalan maçların önemine dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:

"Arka arkaya zor maçlarımız olacak, bunun farkındayız. Taraftara çok ihtiyacımız var. Bir de hangi arkadaşımız hata yaparsa yapsın taraftarlarımızın onları desteklemeleri gerekiyor. Çok sakatımız var, Fode Koita da sakatlandı. En az 4-5 hafta oynama şansı yok, bu da bizim için bir şanssızlık. Bizim buradaki en büyük ihtiyacımız taraftar desteği. İnşallah maçlarımıza geleceklerine inanıyorum. Düşmeyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz. Taraftar, futbolcu ve yönetim olarak birlik olursak o zaman bambaşka bir şekilde olabiliriz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum, tek sıkıntımız ve çekindiğim şey sakatlık. Ondan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz."

ANTRENMAN

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.