Rıza Çalımbay'dan transfer itirafı: Emre Mor'u istedik olmadı

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dikkat çeken bir transfer itirafı yaptı.

Rıza Çalımbay TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Oyuncular her açıdan iyiler ama bizim kurmadığımız bir kadro var. Bizden önceki arkadaşımızın kurduğu kadroydu. Biz de transfer yapmaya çalıştık ama zaman çok azdı. Emre Mor'u istedik olmadı, Trabzon'dan bir kişiyi istedik olmadı, Beşiktaş'tan Chamberlain'i istedik olmadı. Bunları alabilseydik takımımız biraz daha güçlü olabilirdi." dedi.

"İYİ DURUMA GELECEĞİZ"

İyi oyunlarını skora yansıtamadıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Tabii ki yeni bir takım alıyorsak hazırlık dönemini de yaptırmamız gerekiyordu. Öyle olsaydı daha avantajlı olurduk. Arkadaşlarımızın kurduğu takımla yolumuza devam ettik ve çok iyi maçlar oynadık ama skora yansıtamadık bunu. İlerde iyi duruma geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK KADAR ÖNEMLİ"

Rıza Çalımbay ayrıca, "Ben anadolu takımlarında çalışmaktan çok mutlu oluyorum. Hatay'da çalışmak bence ayrı bir görev gibi geliyor bana. Bu tarz takımlara düşünmeden gidiyorum. Antalyaspor'u son sıralardan alıp 5. yaptım. Hatay'ın durumu biraz daha farklı. Hatayspor gibi bir takımı ayakta tutarsanız bu şampiyonluk kadar önemli olur." diye konuştu.