İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2023 Cuma / 3 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0052
  • EURO
    31,9133
  • ALTIN
    1898.74
  • BIST100
    7813.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Rıza Çalımbay'dan transfer sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi'nde alınan Lugano galibiyetinin ardından konuştu. Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamalarda, transfer konusuna da değindi.

15 Aralık 2023 Cuma 01:22 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan transfer sözleri!
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konferans Ligi'nde 2-0 kazandıkları Lugano karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, "Gönül isterdi ki buraya iddialı bir şekilde gelmiş olalım... İyi de maç oynadık. Düşüncelerimin başında gençlerin hepsini kullanmak vardı. Hepsini de kullandık. Beşiktaş'a çok şey katacak arkadaşlarımız var. Zamanla çok daha iyi olacaklar. Kazanılmış bir Avrupa maçı var. Yenerek elendik. Bizim için de bir mutluluk oluyor" dedi.

Deneyimli teknik adam sözlerine, "Gençlerin hepsi iyi. Altyapıyla birlikte çalışıyoruz. Sürekli bizlerle beraberlerdi. Böyle bir fırsat geldi. Bunların içinde yakında Beşiktaş'ta oynayacak oyuncular çıkacak bizim gibi" diye devam etti.

Rıza Çalımbay, "Kalan iki maçımız var. İkisini de iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim için moral oldu bu. Bu kötü gidişi durduracağımıza inanıyorum. En az 3-4 transfer de yaptıktan sonra mutlaka daha iyi yere geleceğiz." açıklamasında bulundu.

Taraftara da mesaj gönderen siyah-beyazlı teknik adam, "Taraftarımız bizim birinci adamımız. Kimse bu kadar beklemiyordu. Beşiktaş'ın taraftarı bambaşka. Onlarla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.