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Spor

Rıza Çalımbay'dan veda! Sivasspor'da ayrılık gerçekleşti

Bu sezon Süper Lig'de küme düşen takımlardan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, yayınladığı açıklamayla takıma veda ettiğini duyurdu.

IHA3 Haziran 2025 Salı 18:43 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'dan veda! Sivasspor'da ayrılık gerçekleşti
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Bu sezon Süper Lig'den düşen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kulübe veda etti. Sözleşmesi noktalanan tecrübeli antrenör, veda mesajı yayımladı.

Sivasspor'da sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübe veda mesajı yayımladı. Çalımbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sivasspor'a veda ederek yeni sezonda başarılar diledi.

Sivasspor'un kendisi için sadece bir kulüp olmadığını belirterek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Büyük bir sevgi ve saygı duyduğum, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan güçlü bir camiadır. Bu camianın içinde olmak ve mücadele etmek benim için her zaman ayrı bir onur olmuştur. Görev yaptığım dönemlerde, birlikte çok özel anlar yaşadık. Bunların en önemlisi şüphesiz kulübümüzün tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanması ve Avrupa kupalarında ülkemizi 3 sezon üst üste başarıyla teslim etmesidir. Bu başarılar Sivasspor ailesi ve taraftarlarımızın ortak emeği ve gururudur. Bu sezon ligin bitimine az bir süre kala ve zor bir süreçte takımın başına tekrar geçme görevini üstlendim. Ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık; sahada ter döken futbolcularımız büyük bir mücadele örneği gösterdi. Ne yazık ki hedeflediğimiz sonuçları elde etmek mümkün olmadı. Futbolun doğasında böyle zorluklar vardır, önemli olan vazgeçmeden mücadeleyi sürdürmektir. Sivasspor'a olan bağlılığım ve saygımla, bana bu süreçte güvenen Sivasspor yönetimine, sahada savaşan futbolculara ve zorlu günlerde bile yanımızda olan değerli taraftarlarımıza teşekkür ederim. Sivasspor'un önünde büyük başarılarla dolu bir gelecek olduğuna yürekten inanıyorum. Bu köklü camianın birlik ve kararlılıkla daha nice zaferlere ulaşacağına güvenim tamdır. Sivasspor'un her zaman daha iyiye gitmesi ve hak ettiği başarılara ulaşması için en içten dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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