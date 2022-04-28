Rıza Çalımbay'ın hedefi kupayı kazanmak

Çalımbay, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, UEFA Avrupa Konferans Ligi nedeniyle sezonu en erken açan takım olduklarını anımsattı.

Çok sayıda sakatlık yaşadıklarını ve bazı maçlarda kadro sıkıntısı çektiklerini dile getiren Çalımbay, "Hemen hemen altyapıdakiler dahil tüm oyuncularımıza şans verdik. Bu sezon kafamda oluşturduğum ideal kadroyla hiçbir maça çıkamadım. Hepsinde sakatlıklar, hastalıklar bir sürü şey yaşadık. Ona rağmen çok kritik maçları kazandık ve başarılı olduk diyebilirim. Genel anlamda herkes elinden geleni yaptı, takımımdan çok memnunum." diye konuştu.

Çalımbay, ligde kalan 4 maçı da kazanmak istediklerini belirterek, "Önümüzde çok zor bir Galatasaray maçı var. Zor bir maç olacak ama maçlarımızı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kalan 4 maçımızdan da çok iyi puanlar alıp ligi iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

En önemli hedeflerinin ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kupada karşımızda Alanyaspor var. Bu maçın ilk yarısını Alanya'da oynadık, ikinci yarısı burada oynanacak. Oyuncuların, hepimizin kafasındaki tek şey finale kalmak. Onun için bu hafta Alanya ile oynadığımız maçın üstüne çıkmamız gerekiyor. Eğer yendiğimiz maçın üstüne çıkamazsak sıkıntı yaşarız ama Alanya'daki ilk maçtaki gibi oynarsak hiçbir sıkıntı yaşamayız. Sivas'ın tarihi açısından da çok önemli. Finale kalıp kupayı almak, en önemli hedeflerimizden bir tanesi."

TARAFTARA ÇAĞRI

Rıza Çalımbay, 11 Mayıs Çarşamba günü Sivas'ta oynanacak yarı final rövanş maçı için taraftara da çağrıda bulunarak, şöyle devam etti:

"Pandemi öncesi 10 bine yakın taraftar kitlesiyle oynuyorduk. Taraftarın, futbolcularla bütünleşmesi muhteşem oluyordu ve maçlarımızı kazanıyorduk, en kötü berabere kalıyorduk. Daha sonra pandemiden dolayı taraftarsız maçlarımızı oynadık ve sıkıntılar yaşadık. Maçlar taraftara açıldı ama çok az kişi geliyor. Taraftarlarımızın bizi biraz daha desteklemesi gerekiyor. Çünkü gerçekten onlara ihtiyacımız var. Alanya ile oynayacağımız dördüncü maçımız. En çok bildiğimiz, tanıdığımız takım. Sahamızda maçı iyi bitirebilmek için elimizden geleni yapacağız ama bunun yanında manevi destek de lazım."

Hakemlerle ilgili bir soru üzerine Çalımbay, "Hakemlerimizin hepsi de çok değerli. Görevden alınmalarının içeriğini bilmiyorum ama bence zamanlaması yanlıştı. En azından sezon tamamlandığında kendilerine teşekkür edilerek yollar ayrılabilirdi. İçlerinde sezonu rahat tamamlayabilecek kapasitede hakemler var." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbolunun gençleştirilmesinden yana olduğunu da dile getiren Çalımbay, son dönemlerde kulüplerin altyapısından çok değerli gençlerin Türk futboluna kazandırıldığını vurguladı.

Çalımbay, Avrupa'da iyi bir takımı ve her yerli antrenör gibi milli takımı çalıştırmanın en büyük hedefleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.