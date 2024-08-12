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Spor

Rıza Çalımbay'ın rekoruna ortak oldu! Beşiktaş'ın vefa örneği Necip Uysal

Beşiktaş'ın 33 yaşındaki deneyimli savunmacısı Necip Uysal siyah beyazlı renklere olan bağlılığıyla kulüp efsanesi Rıza Çalımbay'ın rekoruna ortak oldu. Başarılı futbolcu siyah beyazlı formayı 2009-2010'dan beridir giyiyor. İşte detaylar...

AA12 Ağustos 2024 Pazartesi 10:39 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay'ın rekoruna ortak oldu! Beşiktaş'ın vefa örneği Necip Uysal
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Beşiktaş'ta 16. sezonuna başlayan kaptan Necip Uysal, siyah-beyazlı takımda en fazla sezonda forma giyen Rıza Çalımbay'ın rekoruna ortak oldu.

Sergilediği istikrarlı performansla dikkati çeken 33 yaşındaki futbolcu, altyapısında yetiştiği siyah-beyazlı ekipte 2009-2010'dan itibaren tüm sezonlarda forma giyerek Rıza Çalımbay'ı yakaladı.

Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında kabul edilen Çalımbay, 1980-1981'de başladığı profesyonel kariyerini 1995-1996 sezonu sonunda noktalamıştı. Rıza Çalımbay, futbolcuk kariyerinde sadece Beşiktaş'ta görev yaptı.

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