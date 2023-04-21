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Spor

Rıza Kayaalp, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi.

IHA21 Nisan 2023 Cuma 19:38 - Güncelleme:
Rıza Kayaalp, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finale adını yazdırdı.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, yarı final müsabakasında Litvanyalı Mantas Knystautas'ı 8-0 mağlup ederek finale yükseldi. Şampiyonaya 1-8 turundan başlayan Rıza Kayaalp, Sırp Boris Petrusic'i 8-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik'in rakibi olan Rıza, minderden 8-0'lık üstünlükle ayrılarak yarı finale yükselen isim oldu. Yarı finalde de milli sporcu Litvanyalı Mantas Knystautas'ı 8-0 mağlup ederek final biletini aldı.

ALİ CENGİZ DE FİNALE ADINI YAZDIRDI

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 87 kilogramda Ali Cengiz, yarı finalde Gürcü Lasha Gobadze'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Şampiyonaya 1-8 turundan başlayan Ali Cengiz, Hollandalı rakibi Marcel Sterkenburg'un müsabakadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Islam Abbasov ile çekişmeli bir müsabaka sergileyen Ali Cengiz, 1-1'lik skorla adını yarı finale yazdırdı.

Ali Cengiz, yarı finalde karşılaştığı Gürcü Lasha Gobadze'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

ADEM BURAK UZUN ALTIN MADALYA İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kilogramda Adem Burak Uzun, yarı finalde Gürcü rakibi Nugzari Tsurtsumia'yı 13-3 yenerek finale yükseldi. Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Adem, Ermeni rakibi Rudik Mkrtchyan'ı 12-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Gürcü rakibi Nugzari Tsurtsumia ile karşılaşan sporcumuz minderden 13-3 üstün ayrılarak finale yükseldi.

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