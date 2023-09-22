Sırbistan 2023 Dünya Güreş şampiyonasında Çinli rakibini yenerek finale çıkan Rıza Kayaalp finale yükseldi. Milli güreşçi, geçen yıl finalde İranlı rakibini mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olmuştu. Peki, Rıza Kayaalp final maçı ne zaman? 2023 Dünya Güreş Şampiyonası Rıza Kayaalp final maçı hangi kanalda? İşte detaylar

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Rıza Kayaalp finale çıktı. Kayaalp tüm rakiplerini geçerek finale yükselirken aynı zamanda olimpiyat kotası olan 5. güreşçi oldu.

Rıza Kayaalp, Sırbistan 2023 Dünya Güreş şampiyonasında finale yükselerek 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı.

Rıza Kayaalp, 22 Eylül 2023 Cuma günü 2023 Dünya Güreş şampiyonası finalinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaşacak.

DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?



Sırbistan 2023 Dünya Güreş şampiyonasını TRT Spor Yıldız kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Sırbistan Dünya Güreş şampiyonası etkinliği 22 Eylül 2023 programları aşağıdaki gibidir.

17:45 Dünya Güreş Şampiyonası (Canlı)

19:00 Dünya Güreş Şampiyonası (Canlı)

22:30 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR OLİMPİYAT ELEMELERİ 'BREZİLYA-TÜRKİYE'