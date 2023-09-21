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Spor

Rıza Kayaalp finale yükseldi

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı.

21 Eylül 2023 Perşembe 19:29 - Güncelleme:
Rıza Kayaalp finale yükseldi
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Başkent Belgrad'da devam eden organizasyonda grekoromen stil 55, 77, 82 ve 130 kilo sıkletlerinden elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapıldı.

Kariyerinde 5 dünya, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, 130 kiloda çıktığı ilk müsabakada Mısırlı Abdellatif Mohamed'i 7-2 yendi.

Çeyrek finalde Estonyalı Heiki Nabi'yi 9-0 teknik üstünlükle mağlup eden Rıza, yarı finalde de Çinli Lingzhe Meng'i 3-1 yenerek finale çıktı.

Bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyatları'na kota alan Rıza, finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaşacak.

Milli güreşçi, geçen yıl finalde İranlı rakibini mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olmuştu.

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