Rıza Kayaalp: Hedefimiz 2028 yolunda ilerlemek

Kayaalp, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, BŞEÜ Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından "Başarıya Giden Yolu Şampiyondan Dinle" başlığıyla düzenlenen söyleşide, 6 yaşından bugüne yapmak istediği işi yaptığını söyledi.

Hayatında başka hiçbir iş düşünmediğini aktaran Kayaalp, "Bu işi yaptığım için bir antrenmanda kaldırdığım 60-70 ton, döktüğüm 3-4 kilogram ter, hiç zoruma gitmiyor. Daha fazlasını yapmak için uğraşıyorum her zaman." ifadesini kullandı.

Çalışmalarına değinen Kayaalp, "Her gün 50-80 ton ağırlığı kaldır, indir yapmak ki biz normalden biraz daha ağır çalışıyoruz, o kadar ter dökmek, en büyük zorluk orası. Mindere çıkıp yabancı rakibini yenip Avrupa şampiyonu olmak, tur geçmek, bazen en kolay kısmı oluyor benim için." diye konuştu.

Kayaalp, her zaman hedefleri olan biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Köydeydim, güreş eğitimine girdim. Ben de devletin sunmuş olduğu imkanları sonuna kadar en iyi şekilde kullandım. Hem vatanımıza hem ailemize, anne, babamıza hayırlı bir evlat inşallah olabilmişizdir. Devletimiz bizi yetiştirdi. Ben de 'Bu yeteneğimi sonuna kadar bayrağımı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı söyletmek için kullanacağım.' dedim. Şükürler olsun, yaptığımı düşünüyorum, son aldığım şampiyonlukla, kırdığım rekorla birlikte."

Planının 2024'te güreşi bırakmak olduğunu hatırlatan Kayaalp, sözlerine şöyle devam etti:

"Tekrar mindere döndük ve hedef, birden 2028 oldu. Rekoru kırdık. Bu aradan sonra 'yapamaz, başaramaz' diyenler oldu ama inanın çok çalıştım. 20 yaşındaki bir sporcudan daha çok çalıştığımı düşünüyorum. İnanılmaz bir hazırlık yaptım 4 ayda. Allah, 13. şampiyonluğu kazanıp rekoru kırmayı nasip etti. Hani kırılması çok zor, 'kırılmaz' diyorlardı o rekor için. Çünkü grekoromende şampiyon olmak zordur. Ben 15 final yaptım, 13. şampiyonlukla kazandım. Finale kalmak ayrı zor, finalde kazanmak ayrı zor. İkisini de başarmak gerekiyor. Allah bize büyük işler yapmayı nasip etti."

Başarının fedakarlık gerektirdiğinin altını çizen Kayaalp, "Güzel bir geleceğe sahip olmak için birçok şeyden fedakarlık etmemiz gerekiyor. Şükürler olsun şimdiye kadar da her şey yüzde 80 yolunda gitti. Kimse yüzde 100 değildir. Bundan sonra hedefimiz de 2028 yolunda ilerlemek. Belki 13'ü 15 yapmak. Çünkü güreş hayatımda 2 dünya, 2 Avrupa ve 1 olimpiyata katılma şansım var. Bunları da en iyi şekilde değerlendirirsem herhalde efsanevi bir güreşçi oluruz diye düşünüyorum." dedi.

Katılımcıların sorularını da cevaplayan Kayaalp'e ve milli güreşçi Adnan Çınar Şahingöz'e program sonunda BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Prof. Dr. Erdem Gülümser ile Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Yeşer Karabulut hediye takdim etti.