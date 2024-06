Rıza Kayaalp hedefini açıkladı

Kariyerindeki tek eksik olan olimpiyat şampiyonluğuna Paris 2024'te ulaşmayı hedefleyen Rıza Kayaalp, önemli spor organizasyonu öncesi AA muhabirinine açıklamalarda bulundu.

Olimpiyatlara 5'inci kez katılacak tecrübeli güreşçi, kalan süreyi iyi değerlendirip eksiklerini gidereceğini belirterek, "İlk kez bir olimpiyata tam kilomda (130 kilo), daha güçlü bir vaziyette gideceğim. Yeter ki günümüzde olalım, bu çok önemli." dedi.

Rıza, olimpiyat atmosferinin farklı olduğunu, o nedenle Paris'e müsabakalara kısa bir süre kala gitmek istediğini dile getirerek, "Çünkü olimpiyat köyünün havası gerçekten insanı beşinci olimpiyat da olsa heyecanlandırıyor. Dünya ve Avrupa şampiyonaları gibi iki gün önceden gidip, direkt maçımızı yapmak bizim için daha az heyecanlı olacaktır." diye konuştu.

Olimpiyatlarda 1 gümüş ve 2 bronz madalya alan 34 yaşındaki grekoromen güreşçi, oyunlarda 4 madalya kazanan Türk sporcunun bulunmadığını hatırlatılması üzerine, bunu başarıp "rekor" kırmak istediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz yeter ki mücadele edelim. Zaten birçok rekoru şimdiye kadar kırdık. İnşallah 4. kez olimpiyat madalyası alıp ülkemde bir rekor kırmak istiyorum. Bu başarıyı 4. kez yakalamak kolay değil. Bunu da biliyorum. Zaten ona göre hazırlıklarımı yapıyorum. Tabii ki altın madalyayla olimpiyat serüvenimi sonlandırmak benim için daha güzel olacak. İnşallah 24 yıllık emeğimin karşılığı burada nasip olur. Mindere girip, her zamankinden daha iyi savaşacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bunu zaten antrenmanda yapıyoruz, maçta bunun biraz da üstüne çıkarsak bizim için her şey daha güzel olacak."

Rıza Kayaalp, "Paris 2024, senin için telefasi olmayan bir olimpiyat. Psikolojik olarak kendini hazır hissediyor musun?" sorusuna, "Her yönüyle olimpiyatlara hazırım. Çünkü artık son şansım. Son olimpiyatımı heyecan, stres yapıp boşa harcayamam. 6 dakika boyunca gücümü sonuna kadar verirsem rakiplerimi yenebileceğime inanıyorum. İnşallah bunu yapacağım." yanıtını verdi.

"LOPEZ BASKISI" YOK



Milli güreşçi, kariyerinde 4 olimpiyat şampiyonluğu bulunan 41 yaşındaki Kübalı Mijain Lopez Nunez'in, "rekor" için Paris 2024'e katılacağını açıklamasının üzerinde baskı oluşturmadığını belirtti.

En önemli rakibi Lopez ile ilgili soru üzerine Rıza, "Geçen olimpiyatta aramızda o kadar kilo farkı olmasına rağmen maçımız başa baş gitmişti. Burada artık kilo farkımız da yok. Kim olursa olsun, inşallah gereken neyse çıkıp yapacağız. Bu anlamda üzerimde hiçbir baskı yok, sıfır." ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp, son 3 olimpiyata dünya ve Avrupa şampiyonu ünvanıyla gittiğini, bu kez dünya ve Avrupa ikincisi olarak oyunlara katılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Hep hatalarla maçlarımı kaybettim. Benim için aslında bir yandan daha iyi oldu. Çünkü üstümden büyük bir yük kalktı. İnsanların şampiyon olur enerjisi bende daha çok strese neden oluyordu. Şu an kendimi daha rahat hissediyorum, üstümde daha az bir yük hissediyorum. Çünkü bu enerji yok, o yönden bir beklentiyi kırdım."

OLİMPİYATLA YATIP, OLİMPİYATLA KALKIYOR



Kendisini her gün olimpiyat şampiyonu olarak hayal ettiğini vurgulayan milli sporcu, "Her gün dua ediyoruz. Tabii ki her gün olimpiyatla yatıp, olimpiyatla kalkıyoruz. Bunun kaçarı yok. Ona hazırlandığımız için de devamlı kafamızda olimpiyat var." diye konuştu.

Kariyerinde 12 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğu yaşayan Rıza, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11 sporcuyla yer alacak Türkiye Güreş Milli Takımı'nın madalya hedefine ilişkin ise "5-6 madalya, her şey olabilir. Çünkü kilosunda zaten tecrübeli sporcular katılıyor. Hepsi de madalya alabilecek kapasitede sporcular. Madalya çok fazla da gelebilir, az da. Benim hissim çok madalya geleceği yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

GREKOROMENDE 24 YILLIK ŞAMPİYONLUK HASRETİ



Güreşte grekoromen stilde en son Sidney 2000'de Hamza Yerlikaya'nın olimpiyat şampiyonluğuna ulaştığının hatırlatılması üzerine Rıza Kayaalp, Türkiye adına 24 yıllık özlemi sonladırmanın güzel olacağını dile getirdi.

Tecrübeli milli güreşçi, "İnşallah, neden olmasın. Her şey bizim elimizde. Sadece fiziksel değil, mental olarak da iyi hazırlanalım... Gücümüzün bir sınırı yok. İnşallah grekoromen stilde 24 yıl sonra olimpiyat şampiyonluğu bana ya da diğer arkadaşlarıma nasip olur." diyerek sözlerini tamamladı.