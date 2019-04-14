Rıza Kayaalp kaç yaşındadır? Rıza Kayaalp kimdir, nerelidir?

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı yenerek altın madalyayı kazanan Türk sporcu Rıza Kayaalp, Türk sporseverlerin dikkatini çekti. Vatandaşlar arama motorlarında, “Rıza Kayaalp kimdir, nerelidir? Rıza Kayaalp kaç yaşındadır?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Rıza Kayaalp, 10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat’ın Kavurgalı köyünde dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde (GEM) Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı. te, kariyeri boyunca pek çok başarı elde eden Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in merak edilen hayatı...

RIZA KAYAALP KİMDİR?

Rıza Kayaalp, 10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat’ın Kavurgalı köyünde dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde (GEM) Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı.

İlk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim’in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp, 2006 yılında liseden mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan da mezun oldu.

İlk Uluslar arası madalyasını Yozgat GEM’de alan Kayaalp, Lise yıllarında ASKİ Güreş kulübüne transfer oldu. ASKİ’de, Teknik direktörlük yapan Mehmet Akif Pirim’in elinde yetişti. Çocukluğundan beri güreşin içinde büyüyen Kayaalp, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sayısız madalya aldı. Dünya Güreş Birliği tarafından dünyanın en iyi güreşçisi seçildi.

2016 Rio Olimpiyatlarına hazırlanan Kayaalp’in şu ana kadar 2 Dünya Şampiyonluğu ve 6 Avrupa şampiyonluğu, 2 Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu, 2 Dünya Üniversite Oyunları Dünya Şampiyonluğu, 2 Dünya Kupası Şampiyonluğu, 2012 Londra Olimpiyatları üçüncülüğü ile Yıldız ve gençlerde Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu elde etti.

ROMANYA’DA 9. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada grekoromen stilde mindere çıkan Rıza Kayaalp, Gürcü rakibini 3-0 yenerek üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Rıza Kayaalp, 9. zaferiyle Türk güreş tarihinde Avrupa şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde etti. Rıza, bu şampiyonadan önce rekoru Hamza Yerlikaya'yla paylaşıyordu.